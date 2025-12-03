Unternehmen

Weniger Feiertage, weniger Wirtschaftskrise? Schwäbische Unternehmenschefin für Streichung von Ostermontag

Weniger Feiertage = mehr Wirtschaftsleistung? Die Debatte reißt nicht ab. Eine Konzernchefin aus Schwaben macht einen konkreten Vorschlag zur Streichung eines Feiertages, um Industriearbeitsplätze in Deutschland halten zu können.