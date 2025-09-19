Wirtschaft

Staatliche Förderprogramme: Bürokratie als Problem – nur 30 Prozent der Unternehmen nutzen Fördermöglichkeiten

Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt: Nur ein Bruchteil der Unternehmen nutzt staatliche Förderprogramme. Bürokratie, fehlender Überblick und komplexe Anträge bremsen viele Entscheider aus. Welche Branchen am stärksten profitieren – und warum gerade kleinere Firmen massive Hürden erleben – bleibt die zentrale Frage.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.09.2025 18:41
Lesezeit: 3 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Staatliche Förderprogramme: Bürokratie als Problem – nur 30 Prozent der Unternehmen nutzen Fördermöglichkeiten
Akten liegen auf einem Tisch: Unternehmen beantragen wegen des hohen bürokratischen Aufwands weniger staatliche Förderprogramme (Foto: dpa). Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum nutzen nur 30 Prozent staatliche Förderprogramme konsequent?
  • Welche Branchen schöpfen ihre Fördermöglichkeiten am meisten aus?
  • Wie unterscheiden sich Großunternehmen von kleinen Firmen?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

 

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Staatliche Förderprogramme: Bürokratie als Problem – nur 30 Prozent der Unternehmen nutzen Fördermöglichkeiten
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Staatliche Förderprogramme: Bürokratie als Problem – nur 30 Prozent der Unternehmen nutzen Fördermöglichkeiten
19.09.2025

Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt: Nur ein Bruchteil der Unternehmen nutzt staatliche Förderprogramme. Bürokratie, fehlender Überblick...

KI-Agenten für Compliance: Startup Kertos will den Mittelstand mit KI-Compliance von der Bürokratie befreien
DWN
Technologie
Technologie KI-Agenten für Compliance: Startup Kertos will den Mittelstand mit KI-Compliance von der Bürokratie befreien
19.09.2025

Mit dem EU AI Act wächst der Druck auf Unternehmen Compliance-Anforderungen bezüglich künstlicher Intelligenz schnell zu erfüllen. Das...

Renditen langfristiger US-Anleihen: Der Markt glaubt offenbar nicht an die KI-Revolution
DWN
Finanzen
Finanzen Renditen langfristiger US-Anleihen: Der Markt glaubt offenbar nicht an die KI-Revolution
19.09.2025

Die Börse feiert die KI-Revolution, doch die Zinsmärkte bleiben skeptisch. Warum die Euphorie rund um Nvidia und Co. nicht automatisch...

Fed-Zinsentscheid: US-Notenbank senkt Zinsen – und das sind die Folgen
DWN
Finanzen
Finanzen Fed-Zinsentscheid: US-Notenbank senkt Zinsen – und das sind die Folgen
19.09.2025

Der jüngste Fed-Leitzinsentscheid sorgt für Aufsehen: Powell senkt die Zinsen, warnt vor Risiken – und setzt damit auch Europas...

Rente und Pflege vor dem Kollaps: Droht der Zugriff aufs Eigenheim?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Rente und Pflege vor dem Kollaps: Droht der Zugriff aufs Eigenheim?
19.09.2025

Wer glaubt, Haus oder Betrieb seien im Pflegefall sicher, irrt. Schon heute zwingt der Staat Pflegebedürftige, ihr Vermögen einzusetzen....

Deutsche Exporte: Trump-Zölle belasten deutschen Exportüberschuss massiv
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Exporte: Trump-Zölle belasten deutschen Exportüberschuss massiv
19.09.2025

Trump-Zölle setzen Deutschlands Exportüberschuss zunehmend unter Druck. Während deutsche Exporteure Einbußen hinnehmen, steigen die...

Putin erwägt Steuererhöhungen für Reiche zur Finanzierung des Ukraine-Krieges
DWN
Politik
Politik Putin erwägt Steuererhöhungen für Reiche zur Finanzierung des Ukraine-Krieges
19.09.2025

Putin plant neue Steuererhöhungen für Reiche und höhere Abgaben auf Dividenden, um den Kriegshaushalt zu finanzieren. Auch die...

Stellenabbau bei Stabilus: Aktie verliert weiter – Kritik an der Unternehmensstrategie
DWN
Finanzen
Finanzen Stellenabbau bei Stabilus: Aktie verliert weiter – Kritik an der Unternehmensstrategie
19.09.2025

Die Stabilus-Aktie steht am Freitag mächtig unter Druck: Der Autozulieferer hat einen Stellenabbau angekündigt, der Teil eines strengen...