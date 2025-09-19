Politik

Sonntagsfrage: AfD gleichauf mit Union im ZDF-Politbarometer

Das aktuelle ZDF-Politbarometer sorgt für Schlagzeilen: Union und AfD liegen in der Sonntagsfrage erstmals gleichauf. Während die AfD Rekordwerte erreicht, zeigen sich zugleich klare Vorbehalte. Welche Folgen hat diese Entwicklung für die politische Landschaft – und welche Probleme könnten daraus entstehen?