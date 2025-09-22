Wirtschaft

Space Mining: Die EU will seltene Mineralien vom Mond holen

Die EU denkt laut über Space Mining nach: Um ihre Rohstoffversorgung langfristig zu sichern, will Brüssel strategisch wichtige Mineralien auf dem Mond fördern. Der Impuls stammt aus einem aktuellen Bericht der EU-Kommission angesichts wachsender Abhängigkeit von Drittstaaten.