Unternehmen

Leo: Loewe Luxus-Kopfhörer kostet 100.000 Euro – geht der Plan des TV-Herstellers auf?

Der TV-Hersteller Loewe überrascht mit einer radikalen Neuausrichtung: Statt nur Fernseher setzt das Traditionsunternehmen auf Luxus-Kopfhörer, die Preise in ungeahnte Höhen treiben. Doch gelingt es Loewe, sich in einem umkämpften und globalisierten Luxusmarkt langfristig zu behaupten?