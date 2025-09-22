Unternehmen

Leo: Loewe Luxus-Kopfhörer kostet 100.000 Euro – geht der Plan des TV-Herstellers auf?

Der TV-Hersteller Loewe überrascht mit einer radikalen Neuausrichtung: Statt nur Fernseher setzt das Traditionsunternehmen auf Luxus-Kopfhörer, die Preise in ungeahnte Höhen treiben. Doch gelingt es Loewe, sich in einem umkämpften und globalisierten Luxusmarkt langfristig zu behaupten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.09.2025 08:06
Aktualisiert: 22.09.2025 08:06
Lesezeit: 2 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Leo: Loewe Luxus-Kopfhörer kostet 100.000 Euro – geht der Plan des TV-Herstellers auf?
Der Kronacher TV- und Audiogerätehersteller Loewe präsentiert seinen ersten Kopfhörer im Luxussegment (Foto: dpa). Foto: Pia Bayer

Im Folgenden:

  • Was macht die Loewe-Kopfhörer so einzigartig im Luxussegment?
  • Wie rechtfertigt Loewe einen Preis von 100.000 Euro?
  • Warum heißt das neue Modell "Leo" und welche Bedeutung steckt dahinter?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff für nur 4,99 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

 

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Leo: Loewe Luxus-Kopfhörer kostet 100.000 Euro – geht der Plan des TV-Herstellers auf?
DWN
Unternehmen
Unternehmen Leo: Loewe Luxus-Kopfhörer kostet 100.000 Euro – geht der Plan des TV-Herstellers auf?
22.09.2025

Der TV-Hersteller Loewe überrascht mit einer radikalen Neuausrichtung: Statt nur Fernseher setzt das Traditionsunternehmen auf...

Space Mining: Die EU will seltene Mineralien vom Mond holen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Space Mining: Die EU will seltene Mineralien vom Mond holen
22.09.2025

Die EU denkt laut über Space Mining nach: Um ihre Rohstoffversorgung langfristig zu sichern, will Brüssel strategisch wichtige Mineralien...

EZB bremst, Fed zündet: Droht Europa der Zins-Schock?
DWN
Finanzen
Finanzen EZB bremst, Fed zündet: Droht Europa der Zins-Schock?
22.09.2025

Die Europäische Zentralbank hat ihre Serie von Zinssenkungen wohl beendet – während die US-Notenbank erst richtig loslegt. Droht dem...

Neue EU-Russland-Sanktionen: LNG-Verbot soll bereits 2027 greifen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Neue EU-Russland-Sanktionen: LNG-Verbot soll bereits 2027 greifen
21.09.2025

Die EU plant ein strengeres LNG-Verbot gegen Russland. Brüssel will den Import von Flüssigerdgas schneller stoppen als ursprünglich...

Verkehrswende: Fast jede zweite Kommune ohne E-Auto-Ladepunkte
DWN
Technologie
Technologie Verkehrswende: Fast jede zweite Kommune ohne E-Auto-Ladepunkte
21.09.2025

In deutschen Kommunen klaffen große Unterschiede bei der E-Auto-Ladeinfrastruktur. Während manche Städte bestens versorgt sind, fehlt es...

Grüner Zwang ohne Grundlage: Bringt die Politik Deutschlands Logistik mit Elektro-Lkw ins Wanken?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Grüner Zwang ohne Grundlage: Bringt die Politik Deutschlands Logistik mit Elektro-Lkw ins Wanken?
21.09.2025

Politik und Hersteller drängen auf den Umstieg zum Elektro-Lkw – doch Spediteure sehen vor allem Risiken. Während MAN auf flexible...

Grunderwerbsteuer: Wie sie funktioniert und worauf steuerlich beim Hauskauf zu achten ist
DWN
Immobilien
Immobilien Grunderwerbsteuer: Wie sie funktioniert und worauf steuerlich beim Hauskauf zu achten ist
21.09.2025

Wenn man eine Immobilie erwirbt, fällt in der Regel auf den Kaufpreis Grunderwerbsteuer an. Wie hoch diese ausfällt und wie man dennoch...

Europa droht zu scheitern: Zu wenig Köpfe, zu viele Träume
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Europa droht zu scheitern: Zu wenig Köpfe, zu viele Träume
21.09.2025

Europa will grüner, digitaler und verteidigungsfähiger werden. Doch die Realität ist ernüchternd: Deutschland und seine Nachbarn drohen...