Technologie

Verkehrswende: Fast jede zweite Kommune ohne E-Auto-Ladepunkte

In deutschen Kommunen klaffen große Unterschiede bei der E-Auto-Ladeinfrastruktur. Während manche Städte bestens versorgt sind, fehlt es vielerorts an öffentlichen E-Auto-Ladepunkten. Das hat Folgen für die Verkehrswende.