Technologie

Verkehrswende: Fast jede zweite Kommune ohne E-Auto-Ladepunkte

In deutschen Kommunen klaffen große Unterschiede bei der E-Auto-Ladeinfrastruktur. Während manche Städte bestens versorgt sind, fehlt es vielerorts an öffentlichen E-Auto-Ladepunkten. Das hat Folgen für die Verkehrswende.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.09.2025 14:55
Lesezeit: 1 min
Ein Auto lädt an einer Ladesäule: In Deutschland fehlen in tausenden Kommunen E-Auto-Ladepunkte (Foto: dpa). Foto: Lars Penning

Im Folgenden:

  • Warum fehlen in fast jeder zweiten Kommune E-Auto-Ladepunkte?
  • Welche Bundesländer bieten eine flächendeckende Elektroauto-Versorgung?
  • Wie stark ist Rheinland-Pfalz bei Ladepunkten abgehängt?

21.09.2025

In deutschen Kommunen klaffen große Unterschiede bei der E-Auto-Ladeinfrastruktur. Während manche Städte bestens versorgt sind, fehlt es...

