Wirtschaft

OECD-Prognose: Deutschlands Wirtschaft wächst nur zögerlich

Die deutsche Wirtschaft kommt nur schleppend voran: Laut der aktuellen Prognose der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) soll das Wachstum in diesem Jahr lediglich 0,3 Prozent betragen – leicht weniger als noch im Juni erwartet. Damit bleibt Deutschland im Vergleich zu anderen Industriestaaten weiter zurück. Eine spürbare Erholung wird erst für 2026 erwartet, mit einem prognostizierten Anstieg von 1,1 Prozent.