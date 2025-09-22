Politik

Der Ein-Euro-Mann des Kanzlers: Ex-Banker Blessing soll Investoren locken

Der frühere Commerzbank-Chef Martin Blessing soll im Auftrag von Bundeskanzler Friedrich Merz dafür sorgen, dass Deutschland international wieder als attraktiver Investitionsstandort wahrgenommen wird. Mit seinen Verbindungen in die globale Finanz- und Wirtschaftswelt soll der 62-Jährige ausländische Unternehmen von Deutschland überzeugen – so die Erwartung der Bundesregierung bei seiner Vorstellung im Kanzleramt.