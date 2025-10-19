Finanzen

Gold, Anleihen, Tagesgeld: Wo Ihr Geld heute noch sicher ist und Rendite bringt

Krisen, Kriege, Inflation: Die großen Verwerfungen unserer Zeit beeinflussen auch Investitionspläne. Während Kleinanleger auf Tagesgeld und ETFs setzen, müssen Unternehmer Millionenvermögen schützen. Welche Anlageformen jetzt Sicherheit und Rendite verbinden.