Lufthansa-Piloten streiken: Aktie verliert deutlich

Die Lufthansa-Piloten haben sich in einer Urabstimmung klar für einen Streik ausgesprochen. Für die Fluggesellschaft droht damit ein erheblicher Betriebsstillstand, während die Aktien bereits deutlich nachgeben. Streitpunkt sind vor allem die Betriebsrenten der rund 4.800 Piloten, die die Gewerkschaft deutlich verbessern will.