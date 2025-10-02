Politik

Israels Marine stoppt Hilfsflottille auf dem Weg nach Gaza

Israels Marine hat nach Angaben von Aktivisten eine private Hilfsflottille mit über 40 Booten auf dem Weg zum Gazastreifen aufgehalten. Mit an Bord waren auch prominente Unterstützer wie die Klimaschützerin Greta Thunberg und die deutsche Comedienne Enissa Amani, die gemeinsam mit weiteren Aktivisten Hilfsgüter in das Küstengebiet bringen wollten. Israel verhinderte jedoch das Erreichen des Ziels.