Politik

Merz erklärt Teilstopp der Rüstungsexporte an Israel – Praxis wohl kaum betroffen

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den angekündigten Teilstopp von Rüstungsexporten an Israel näher erläutert. Laut einem internen Papier der CDU-Bundesführung betrifft die Einschränkung vor allem Waffen, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten – eine Praxis, die bereits weitgehend umgesetzt wird.