Wirtschaft

Wirtschaftsministerin Reiche: Deutschland braucht starke Drohnen-Fertigung

Drohnen werden zunehmend zu einem Schlüsselfaktor für Sicherheit, Wirtschaft und Verteidigung. Doch Deutschland hinkt bei der Drohnen-Fertigung hinterher. Wie lässt sich die Abhängigkeit von ausländischer Technologie verringern – und welche Rolle spielt die Politik bei dieser strategischen Herausforderung?