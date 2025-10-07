Politik

Drohnenabwehr in Bayern: Polizei soll abschießen dürfen

Nach mehreren Drohnensichtungen am Münchner Flughafen will die bayerische Staatsregierung der Polizei neue Befugnisse geben. Ein Gesetzentwurf sieht vor, das Polizeiaufgabengesetz zu erweitern, damit Einsatzkräfte künftig Drohnen nicht nur aufspüren, sondern im Ernstfall auch abschießen dürfen. Damit reagiert die Regierung auf wachsende Sicherheitsbedenken und technische Herausforderungen im Umgang mit unbemannten Fluggeräten.