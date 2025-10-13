Politik

Krankschreibungen einsparen? Ministerium sucht Wege zu stabilen Kassenbeiträgen

Die Kosten im Gesundheitssystem steigen stetig – und damit wächst die Sorge vor höheren Krankenkassenbeiträgen. Bundesgesundheitsministerin Lauterbach kündigt nun Einsparmaßnahmen an, um die Beiträge stabil zu halten. Gleichzeitig rückt die Frage in den Fokus, ob der Aufwand rund um Krankschreibungen und Bescheinigungen zu hoch ist.