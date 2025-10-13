Wirtschaft

Commerzbank-Aktie: Konzern kommt beim Stellenabbau schneller voran als geplant

Die Commerzbank erzielt beim Abbau von rund 3.300 Arbeitsplätzen in Deutschland deutliche Fortschritte. Nach Angaben des Betriebsrats ist das Interesse an den angebotenen Altersteilzeit- und Vorruhestandsregelungen höher als erwartet – fast die Hälfte der Beschäftigten in der ersten Runde hat bereits zugesagt.