Geheimpapier der EU: Zigaretten-Verbot könnte bald kommen

Ein brisantes Geheimpapier aus Brüssel sorgt derzeit für Aufsehen: Die Europäische Union plant offenbar ein umfassendes Filterzigaretten-Verbot, das weite Teile des Tabakmarktes betreffen könnte. Nach Informationen mehrerer Medien unterstützt die EU-Kommission einen entsprechenden Plan der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der das Rauchen in Europa massiv einschränken würde. Sollte das Vorhaben umgesetzt werden, wäre dies faktisch ein nahezu vollständiges Zigaretten-Verbot.

Laut einem Bericht der österreichischen "Kronen Zeitung" basiert das Papier auf Empfehlungen der WHO. Diese schlägt vor, Filter bei Zigaretten vollständig zu verbieten, "um die Genießbarkeit und Attraktivität von Zigaretten zu verringern". Auch E-Zigaretten und andere elektronische Tabakprodukte könnten betroffen sein. Ziel sei es, den Tabakkonsum sowie die Umweltschäden durch Zigarettenfilter drastisch zu reduzieren und langfristig eine "nikotinfreie Generation" zu schaffen.

EU-Rat folgt mit Zigaretten-Verbot einer WHO-Empfehlung

Der Rat der Europäischen Union hat sich einem Bericht zufolge bereits für ein Verbot der Herstellung, Einfuhr, des Vertriebs und des Verkaufs von Filterzigaretten ausgesprochen. Die "Bild"-Zeitung berichtet über einen entsprechenden Beschlussentwurf, der auf der WHO-Konferenz zur Tabakkontrolle (COP11) im November in Genf verhandelt werden soll. In dem Dokument wird betont, dass ein Filterverbot "einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Tabakkonsums darstellen" würde.

Laut EU-Kommission soll der Anteil der Raucherinnen und Raucher in Europa bis 2040 auf unter fünf Prozent gesenkt werden. Ende 2024 wurde dieses Ziel offiziell bestätigt. Vertreter der Bundesregierung sollen in der Sitzung der EU-Ratsarbeitsgruppe "Public Health" am 9. Oktober das geplante Filterzigaretten-Verbot "begrüßt" haben. Allerdings befindet sich die gemeinsame EU-Positionierung noch im Abstimmungsprozess.

De-facto-Zigaretten-Verbot denkbar

Da 95 Prozent aller in Deutschland verkauften Zigaretten mit Filtern ausgestattet sind, würde ein entsprechendes Filterzigaretten-Verbot einem De-facto-Zigaretten-Verbot gleichkommen. Die EU denkt laut Medienberichten sogar darüber nach, den Verkauf in Läden, Tankstellen und Kiosken vollständig zu untersagen. Zudem sollen Werbemaßnahmen und "Verkaufsanreize" verboten und Gewinne mit Tabakprodukten unterbunden werden.

Ein weiterer Punkt des Geheimpapiers sieht vor, Verkaufsstellen für Zigaretten drastisch zu reduzieren. Diskutiert wird außerdem ein generelles Verkaufsverbot von Tabak für alle Personen, die nach einem bestimmten Geburtsdatum geboren wurden – ein Ansatz, der bereits in Neuseeland beschlossen, später jedoch wieder aufgehoben wurde.

Gesundheits- und Umweltschutz im Fokus

Neben dem Gesundheitsschutz spielt auch der Umweltschutz eine zentrale Rolle in der Debatte. Zigarettenfilter gelten als eines der weltweit häufigsten Abfallprodukte und verursachen erhebliche Umweltbelastungen, wenn sie in der Natur landen. Laut WHO könnten jährlich Milliarden dieser Filter in die Umwelt gelangen. Das geplante Filterverbot soll daher auch zur Reduzierung von Plastikmüll beitragen.

In Deutschland sterben jährlich rund 131.000 Menschen an den gesundheitlichen Folgen des Rauchens – das entspricht etwa jedem siebten Todesfall beziehungsweise 13,7 Prozent aller Todesfälle, so der aktuelle Tabakatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ). Rauchen verursacht neben Lungenkrebs mindestens 16 weitere Krebsarten und erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle deutlich.

Kommt das Filterzigaretten-Verbot tatsächlich? Ungewisse Umsetzung

Ob das Filterzigaretten-Verbot tatsächlich in Kraft treten wird, ist jedoch noch offen. Zwar befürwortet die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen die WHO-Empfehlungen, doch Rauchverbote liegen letztlich in der Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten. Eine Empfehlung aus Brüssel bedeutet also nicht automatisch ein sofortiges Verbot in allen 27 EU-Ländern.

Sollte die EU-Kommission die Vorschläge jedoch übernehmen, hätte dies weitreichende Folgen – für Verbraucher, den Handel und die gesamte Tabakindustrie. Kritiker sprechen bereits von einem Schritt hin zu einem vollständigen Zigaretten-Verbot in Europa, während Befürworter das Vorhaben als notwendigen Schritt für den Gesundheits- und Umweltschutz sehen. Fest steht: Die Diskussion um das Filterzigaretten-Verbot wird die europäische Politik und die Tabakbranche in den kommenden Monaten intensiv beschäftigen.