Wirtschaft

Maschinenbau im freien Fall – Aufträge brechen im September dramatisch ein

Alarmstufe Rot für Deutschlands Maschinenbauer: Nach einem äußerst schwachen September steuert die Branche auf ein Produktionsminus von fünf Prozent im laufenden Jahr zu. Laut Johannes Gernandt, Chefvolkswirt des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), leidet die exportorientierte Industrie weiterhin unter Nachfrageschwäche und Unterauslastung. Für Unternehmen und Beschäftigte zeichnet sich ein schwieriges Jahresende ab – die einstige Stärke der Branche gerät ins Wanken.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.11.2025 13:35
Maschinenbau im freien Fall – Aufträge brechen im September dramatisch ein
Ein mit einem sogenannten „Autoclave“, einem riesigen Druckbehälter, beladener Schwertransporter biegt kurz nach dem Start um die erste Kurve (Foto: dpa). Foto: Bernd Thissen

Im Folgenden:

  • Warum deutsche Maschinenbauer mit einem Produktionsminus von fünf Prozent rechnen.
  • Wie der dramatische 19-Prozent-Einbruch bei Aufträgen die Branche belastet.
  • Weshalb mehr als jedes vierte Maschinenbauunternehmen Personalabbau plant.

