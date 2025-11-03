Unternehmen

Nur jede dritte Führungskraft ist weiblich – Deutschland hinkt hinterher

Trotz fast gleicher Erwerbstätigenzahlen von Frauen und Männern bleiben Frauen in Deutschlands Führungsetagen weiterhin die Ausnahme. Im Jahr 2024 lag ihr Anteil bei nur 29,1 Prozent – weniger als jede dritte Führungskraft ist weiblich, meldet das Statistische Bundesamt. Damit liegt Europa größtes Wirtschaftskraftland deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 35,2 Prozent. Ein Alarmzeichen für Gleichstellung und Chancengerechtigkeit in der deutschen Wirtschaft.