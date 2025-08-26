Politik

Frauenarbeitsplätze verschwinden: Bekommen wir mehr Kinder, wenn Frauen zu Hause bleiben?

Die EU warnt: Künstliche Intelligenz gefährdet vor allem Frauenarbeitsplätze. Während männlich dominierte Jobs in Handwerk und Technik stabil bleiben, verschwinden klassische Frauenberufe in Verwaltung, Verkauf und Medien. Doch führt der Jobverlust tatsächlich zu mehr Geburten? Europas Zukunft hängt davon ab, wie Politik und Wirtschaft diese doppelte Herausforderung meistern.
Frauenarbeitsplätze verschwinden: Bekommen wir mehr Kinder, wenn Frauen zu Hause bleiben?
Geburtenrate statt Karriere? Viele Staaten haben interessante Ansätze. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum gefährdet künstliche Intelligenz besonders Arbeitsplätze in weiblich dominierten Berufen?
  • Führt der Verlust von Frauenarbeitsplätzen tatsächlich zu steigenden Geburtenraten in Europa?
  • Welche Strategien entwickeln EU-Länder, um Frauen vor der Rückkehr in alte Rollenbilder zu bewahren?

Frauenarbeitsplätze verschwinden: Bekommen wir mehr Kinder, wenn Frauen zu Hause bleiben?
