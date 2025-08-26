Politik

Frauenarbeitsplätze verschwinden: Bekommen wir mehr Kinder, wenn Frauen zu Hause bleiben?

Die EU warnt: Künstliche Intelligenz gefährdet vor allem Frauenarbeitsplätze. Während männlich dominierte Jobs in Handwerk und Technik stabil bleiben, verschwinden klassische Frauenberufe in Verwaltung, Verkauf und Medien. Doch führt der Jobverlust tatsächlich zu mehr Geburten? Europas Zukunft hängt davon ab, wie Politik und Wirtschaft diese doppelte Herausforderung meistern.