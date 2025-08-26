Unternehmen

Bundeswehr-Reservisten in Unternehmen: Wenn Mitarbeiter zu potenziellen Soldaten werden

Bundeskanzler Friedrich Merz will die Reserve der Bundeswehr ausbauen – mithilfe deutscher Unternehmen. Reservisten sollen regelmäßig üben dürfen, Unternehmen werden dabei finanziell entlastet. Wirtschaftsverbände stimmen dem Vorschlag zu – setzen aber auf Freiwilligkeit. Beginnt die schleichende Militarisierung der Wirtschaft?