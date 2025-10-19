Technologie

Cybersecurity: Was Firmen jetzt tun müssen, um den Cyberkrieg zu überleben

Die digitale Kriegsführung ist längst Realität, doch viele Unternehmen verkennen das Ausmaß der Bedrohung. Zwischen Sicherheitsambitionen und tatsächlicher Vorbereitung klafft eine gefährliche Lücke. Neue Technologien wie KI und Quantencomputing verschärfen die Risiken – und zeigen, dass die Zukunft der Cybersecurity jetzt entschieden wird.