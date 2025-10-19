Technologie

Cybersecurity: Was Firmen jetzt tun müssen, um den Cyberkrieg zu überleben

Die digitale Kriegsführung ist längst Realität, doch viele Unternehmen verkennen das Ausmaß der Bedrohung. Zwischen Sicherheitsambitionen und tatsächlicher Vorbereitung klafft eine gefährliche Lücke. Neue Technologien wie KI und Quantencomputing verschärfen die Risiken – und zeigen, dass die Zukunft der Cybersecurity jetzt entschieden wird.
Cybersecurity wird im digitalen Zeitalter zur strategischen Überlebensfrage für Unternehmen weltweit. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum Cyberangriffe längst zum Alltag der globalen Wirtschaft gehören.
  • Wie Unternehmen ihre digitale Abwehr stärken – und trotzdem verwundbar bleiben.
  • Weshalb Quantencomputer die Sicherheitsarchitektur der Zukunft auf den Kopf stellen.

