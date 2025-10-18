Panorama

Gen Z Proteste weltweit: Junge Generation erhebt sich gegen Misswirtschaft

Die junge Generation erhebt sich weltweit gegen Korruption, Perspektivlosigkeit und Misswirtschaft. In Madagaskar stürzte der Präsident, in Nepal trat der Premier zurück, in Marokko und Peru mobilisieren Jugendliche weiter. Die "Gen Z" vernetzt sich digital, teilt Erfahrungen, formt kollektive Wut und setzt politische Impulse – eine globale Protestwelle, die nicht nur Regierungen erschüttert, sondern auch zeigt, wie stark die junge Bevölkerung den Kurs ganzer Länder beeinflussen kann.