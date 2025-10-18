Technologie

Trotz Grünstrom-Rekord geht Energiewende nicht schnell genug

Die weltweite Energiewende erreicht neue Rekorde: Nie zuvor wurde so viel Grünstrom installiert. Doch trotz Wachstum reicht das Tempo nicht, um die Klimaziele bis 2030 zu sichern. Während die Kapazität erneuerbarer Energien weiter steigt, droht das 1,5-Grad-Ziel zu scheitern.