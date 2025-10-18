Technologie

Trotz Grünstrom-Rekord geht Energiewende nicht schnell genug

Die weltweite Energiewende erreicht neue Rekorde: Nie zuvor wurde so viel Grünstrom installiert. Doch trotz Wachstum reicht das Tempo nicht, um die Klimaziele bis 2030 zu sichern. Während die Kapazität erneuerbarer Energien weiter steigt, droht das 1,5-Grad-Ziel zu scheitern.
Ein Bohrmeißel bei einer Geothermie-Bohrung Deutschlands südlich von München. (Foto: dpa) Foto: Tobias Hase

Im Folgenden:

  • Wie stark Deutschland beim Investitionsbedarf in Stromnetze und Energiespeicher belastet ist.
  • Wann die jährliche Energieeffizienz nur ein Prozent wächst statt der nötigen vier Prozent.
  • Wo die Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 auf 11,2 Terawatt steigen soll.

