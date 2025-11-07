Panorama

Mehr Mobbing in Schule, Beruf und Netz – Studie warnt vor zunehmender Schikane

Mobbing ist längst kein Problem von gestern: Eine aktuelle Studie zeigt, dass immer mehr Menschen sowohl am Arbeitsplatz als auch online Opfer von Schikane werden. Von anonymen Drohanrufen über Beleidigungen bis hin zu gezielten Hasskampagnen in Foren – die Betroffenen, wie die Kölnerin Susanne, erleben die Angriffe über Jahre hinweg und oft ohne wirkliche Schutzmöglichkeiten.