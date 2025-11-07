Politik

Donald Trump: Warum die Wahlsiege der Demokraten kein Wendepunkt sind

Vier Wahlsiege der Demokraten in Folge, und doch kein politisches Erdbeben: Donald Trump bleibt erstaunlich unerschüttert. Während die Lebenshaltungskosten Millionen Amerikaner unter Druck setzen, gelingt es den Demokraten nur punktuell, von der Unzufriedenheit zu profitieren. Die Zwischenwahlen zeigen, wie tief die US-Gesellschaft gespalten ist – und wie fest der Präsident trotz wachsender Kritik im Sattel sitzt.