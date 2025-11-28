Politik

Milliarden-Etat für 2026: Bundestag stemmt Rekordhaushalt

Der Bundestag hat den Haushalt für 2026 verabschiedet – mit Schulden auf einem Niveau, das zuletzt nur während der Corona-Pandemie erreicht wurde. Die schwarz-rote Koalition setzt damit auf Wachstum und Arbeitsplatzsicherung. Finanzminister Lars Klingbeil betonte, dass die Rekordinvestitionen nun schnell umgesetzt werden müssten, um die geplanten Effekte für Wirtschaft und Gesellschaft zu erzielen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.11.2025 15:32
Lesezeit: 2 min
Eine Wahlurne steht bei einer namentlichen Abstimmung im Bundestag auf einem Tisch (Foto: dpa). Foto: Markus Lenhardt

Im Folgenden:

  • Warum der Bundestag einen Rekordhaushalt mit 524,5 Milliarden Euro verabschiedet hat.
  • Wie die Regierung trotz 180 Milliarden Euro Neuverschuldung die Schuldenbremse einhalten kann.
  • Welche konkreten Entlastungen für Bürger im Haushaltsplan 2026 vorgesehen sind.

