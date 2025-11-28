Politik

Milliarden-Etat für 2026: Bundestag stemmt Rekordhaushalt

Der Bundestag hat den Haushalt für 2026 verabschiedet – mit Schulden auf einem Niveau, das zuletzt nur während der Corona-Pandemie erreicht wurde. Die schwarz-rote Koalition setzt damit auf Wachstum und Arbeitsplatzsicherung. Finanzminister Lars Klingbeil betonte, dass die Rekordinvestitionen nun schnell umgesetzt werden müssten, um die geplanten Effekte für Wirtschaft und Gesellschaft zu erzielen.