Politik

Pistorius will mehr Mut und neue Führungskultur in der Bundeswehr

Angesichts russischer Bedrohungen und interner Bürokratie fordert Verteidigungsminister Boris Pistorius tiefgreifende Reformen in der Bundeswehr. Er setzt auf eine neue Führungskultur, die Mut, Verantwortung und Eigeninitiative der Offiziere stärker in den Vordergrund stellt, um die Truppe zukunftsfähig zu machen.