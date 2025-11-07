Politik

Pistorius will mehr Mut und neue Führungskultur in der Bundeswehr

Angesichts russischer Bedrohungen und interner Bürokratie fordert Verteidigungsminister Boris Pistorius tiefgreifende Reformen in der Bundeswehr. Er setzt auf eine neue Führungskultur, die Mut, Verantwortung und Eigeninitiative der Offiziere stärker in den Vordergrund stellt, um die Truppe zukunftsfähig zu machen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.11.2025 14:35
Lesezeit: 1 min
Boris Pistorius (SPD, r), Bundesminister der Verteidigung, spricht neben Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Bundeswehrtagung 2025 (Foto: dpa). Foto: Christoph Soeder

Im Folgenden:

  • Warum Pistorius eine neue Führungskultur in der Bundeswehr fordert.
  • Wie der Verteidigungsminister bis Ostern eine Modernisierungsagenda vorlegen will.
  • Weshalb Deutschlands Verteidigungsminister vor weiteren russischen Kriegsabsichten warnt.

X

