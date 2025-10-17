Politik

Wehrdienst-Debatte: Pistorius und Möller zeigen sich gesprächsbereit

Nach zunächst scharfen Auseinandersetzungen haben Verteidigungsminister Boris Pistorius, Fraktionsvize Siemtje Möller und der Abgeordnete Falko Droßmann (alle SPD) in einem gemeinsamen Brief an ihre Fraktion versöhnliche Töne angeschlagen. Sie kündigen an, nach der Diskussion in der Fraktionssitzung am Dienstag einige Punkte zum neuen Wehrdienst gemeinsam klarstellen zu wollen.