Finanzen

Goldpreis erneut auf Rekordhoch: Experten diskutieren Überbewertung und Portfoliochancen

Der Goldmarkt steht aktuell im Fokus von Anlegern und Analysten. Die Preise steigen rasant, Handelsvolumina erreichen ungewöhnliche Höchststände, und die Diskussion über eine mögliche Überbewertung nimmt Fahrt auf. Gleichzeitig sorgen geopolitische Spannungen und geldpolitische Erwartungen für zusätzliche Unsicherheiten. Vor diesem Hintergrund wächst das Interesse daran, wie Gold im Portfolio gewichtet werden sollte und welche Perspektiven sich für Investoren ergeben.