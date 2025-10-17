Politik

US-Angriff in der Karibik: Rechtlich fragwürdige Operation unter Trump gegen Venezuela

Die USA haben erneut ein Boot in der Karibik angegriffen, das angeblich Drogen transportierte. Experten sehen den Schlag unter Präsident Trump als höchst rechtlich fragwürdig an, da der Einsatz außerhalb klarer internationaler Mandate erfolgte. Medienberichte von ABC News und CNN zufolge gab es Überlebende unter der Besatzung, deren Zustand bislang unklar ist.