Politik

Handelsstreit USA-China: China reagiert auf Trumps neue Zolldrohungen

China setzt im Handelsstreit mit den USA auf maximale Härte. Peking kündigt an, den Konflikt bis zum Ende auszutragen, reagiert auf US-Zolldrohungen und verschärft die Kontrolle wichtiger Rohstoffe. Gleichzeitig treten Hafengebühren in Kraft, US-Unternehmen spüren den Druck, und ein geplantes Telefongespräch zwischen den beiden Regierungen verschiebt sich.