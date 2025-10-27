Wirtschaft

Bargeldloses Schweden: So schützen sich Banken und Behörden vor Cyberangriffen und digitalen Bedrohungen

Schweden gilt als Vorreiter bei digitalen Zahlungen, doch diese Abhängigkeit macht das Land verwundbar. Sicherheitsbehörden und Finanzinstitute bereiten sich auf Szenarien vor, in denen Cyberangriffe den Zahlungsverkehr stören und Vertrauen in das Bankensystem erschüttern könnten. Wie gut ist Schweden auf solche Bedrohungen vorbereitet?