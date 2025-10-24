Wirtschaft

Mehr schwere Mängel bei Hauptuntersuchungen – Zustand deutscher Autos verschlechtert sich

Deutschlands Autos sind in einem schlechteren Zustand als im Vorjahr. Bei den regelmäßigen Hauptuntersuchungen stellten Prüfer 2024 insgesamt 144.074 Pkw mit gefährlichen Mängeln fest oder erklärten sie sogar für verkehrsunsicher. Das zeigen aktuelle Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA).