Technologie

Doch nicht unantastbar? EU prüft Millionenstrafen gegen Meta und Tiktok

Für die Social-Media-Giganten Meta und Tiktok könnte es teuer werden: Die EU-Kommission wirft den Plattformen Verstöße gegen europäisches Recht vor. Ob sich die Unternehmen mit Brüssel noch einigen können, ist offen – doch die Geduld der EU scheint am Ende.