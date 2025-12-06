Finanzen

Marktausblick 2026: Internationale Aktien und Small-Cap-Aktien sind am besten positioniert

KI treibt Teile der Weltwirtschaft nach vorn, während andere Branchen stolpern. Gleichzeitig locken Staaten mit neuen Ausgabenprogrammen und Deregulierung. Doch viele Märkte wirken teuer. Wo also lauern 2026 die größten Risiken und wo ergeben sich Chancen? Antworten finden Sie in diesem Marktausblick von Tim Murray, Kapitalmarktstratege bei T. Rowe Price.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.12.2025 11:00
Lesezeit: 3 min
  • Warum könnte die Zwei-Geschwindigkeiten-Wirtschaft 2026 eine Rezession verhindern?
  • Welche Rolle spielen Zölle und Einwanderung bei der nächsten Inflationswelle?
  • Wie stark können Small Caps von einer Rotation weg von Mega-Caps profitieren?

