Russlands Desinformationskampagnen: Wie Europa gegen Putins Trolle kämpft

Europe wird zunehmend Ziel digitaler Einflussoperationen, die gesellschaftliche Stabilität, politische Prozesse und wirtschaftliche Entscheidungen unter Druck setzen. Wie können Staaten und Bürger in einem derart manipulierbaren Informationsraum widerstandsfähig bleiben?
06.12.2025 16:00
1. Russlands Desinformationsnetzwerke entwickeln sich zu einem strategischen Risiko für Europas politische Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit (Foto: dpa) Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Warum Russland jährlich 2 Milliarden Euro in Desinformation investiert.
  • Wie gefälschte Meldungen weltweit Wirtschaftsschäden von 39 Milliarden Dollar verursachen.
  • Welche Abwehrmechanismen Europa gegen Putins digitale Einflussoperationen entwickelt.

