Wirtschaft

Chip-Lieferkrise belastet Deutschland – Reiche sieht weiter ungelösten Streit um Nexperia

Der Streit um den Chip-Hersteller Nexperia und die anhaltenden Lieferprobleme, die insbesondere die deutsche Autoindustrie belasten, ist nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche weiterhin nicht beigelegt. „Die Situation ist derzeit noch nicht gelöst, aber wir arbeiten intensiv an einer Lösung“, erklärte die CDU-Politikerin während eines Besuchs in der Ukraine.