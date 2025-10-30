Finanzen

EZB-Zinsentscheid: Eurozone trotzt Zöllen und politischer Krise

EZB-Zinsentscheid: Die EZB hält an ihrer vorsichtigen Linie fest, während die US-Notenbank erneut überrascht. In Europa bleibt die Wirtschaft stabiler als gedacht – doch politische Spannungen und die Unsicherheit über die weitere Zinspolitik werfen Schatten auf die Konjunkturaussichten.