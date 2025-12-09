Unternehmen

Voith: Maschinenbauer streicht 2.500 Stellen

Der Maschinenbauer Voith plant in Deutschland den Abbau von bis zu 2.500 Stellen. Grund sind strukturelle Probleme wie hohe Energie- und Arbeitskosten, bürokratische Hürden und zunehmender Wettbewerbsdruck. Konzernchef Dirk Hoke kündigt zugleich Investitionen in Zukunftsfelder und Digitalisierung an. Der geplante Stellenabbau trifft fast ein Zehntel der Belegschaft und verdeutlicht die anhaltende Krise des deutschen Maschinenbaus.