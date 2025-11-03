Wirtschaft

ÖPNV wird teurer: Deutschlandticket und Fahrpreise steigen 2026

Ab dem neuen Jahr müssen Fahrgäste in vielen Städten und Regionen tiefer in die Tasche greifen: Das Deutschlandticket steigt von 58 auf 63 Euro monatlich, und zahlreiche Verkehrsverbünde erhöhen zusätzlich die Preise für Einzel-, Mehrfahrten- und Zeitkarten. Pendlerinnen und Pendler sollten sich auf höhere Kosten im öffentlichen Nahverkehr einstellen.