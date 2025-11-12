Finanzen

Bayer-Aktie: Milliardenschwere Glyphosat-Klagen belasten Konzern

Die Bayer-Aktie steht erneut unter Druck: US-Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat und PCB zwingen den Konzern zu hohen Rückstellungen, während der operative Gewinn überraschend solide ausfällt. Gleichzeitig schreitet der umfangreiche Jobabbau voran, der die Organisation strafft und die Arbeitsabläufe effizienter machen soll. Analysten wie Investoren beobachten genau, wie Bayer diese Doppelbelastung meistert und welche Folgen die Monsanto-Übernahme weiterhin hinterlässt.