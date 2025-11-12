Finanzen

Bayer-Aktie: Milliardenschwere Glyphosat-Klagen belasten Konzern

Die Bayer-Aktie steht erneut unter Druck: US-Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat und PCB zwingen den Konzern zu hohen Rückstellungen, während der operative Gewinn überraschend solide ausfällt. Gleichzeitig schreitet der umfangreiche Jobabbau voran, der die Organisation strafft und die Arbeitsabläufe effizienter machen soll. Analysten wie Investoren beobachten genau, wie Bayer diese Doppelbelastung meistert und welche Folgen die Monsanto-Übernahme weiterhin hinterlässt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.11.2025 12:48
Lesezeit: 2 min
Bayer-Aktie: Milliardenschwere Glyphosat-Klagen belasten Konzern
Die Bayer-Aktie schwankt wegen Glyphosat-Klagen, Rückstellungen und Jobabbau. (Foto: dpa) Foto: Carsten Koall

Im Folgenden:

  • Warum die Bayer-Aktie trotz hoher Rückstellungen stabil bleibt.
  • Welche Auswirkungen die Glyphosat-Klagen auf die Quartalszahlen haben.
  • Wie der operative Gewinn die Analystenerwartungen übertrifft.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Kontrolle von Krankschreibungen: Wie Unternehmen Fehlzeiten effektiv prüfen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Kontrolle von Krankschreibungen: Wie Unternehmen Fehlzeiten effektiv prüfen
12.11.2025

Die Kontrolle von Krankschreibungen wird für Unternehmen zunehmend wichtiger, um Fehlzeiten und Missbrauch effektiv zu managen. Doch wie...

Bayer-Aktie: Milliardenschwere Glyphosat-Klagen belasten Konzern
DWN
Finanzen
Finanzen Bayer-Aktie: Milliardenschwere Glyphosat-Klagen belasten Konzern
12.11.2025

Die Bayer-Aktie steht erneut unter Druck: US-Rechtsstreitigkeiten um Glyphosat und PCB zwingen den Konzern zu hohen Rückstellungen,...

Goldpreis-Prognose 2026: Rohstoffexperten sehen weiteren Kursanstieg
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Prognose 2026: Rohstoffexperten sehen weiteren Kursanstieg
12.11.2025

Laut aktuellen Prognosen dürften 2026 sowohl Edelmetalle als auch Industriemetalle weiter ihren Wert steigern. Analysten und Händler...

COP30 in Brasilien: So sollen Milliarden die grüne Transformation und das Klima sichern
DWN
Politik
Politik COP30 in Brasilien: So sollen Milliarden die grüne Transformation und das Klima sichern
12.11.2025

Auf dem Klimagipfel COP30 in Belém stehen nicht nur ökologische Ziele im Mittelpunkt, sondern vor allem die Finanzierung der globalen...

Inflation: Keine Entlastung für Verbraucher in Sicht
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Inflation: Keine Entlastung für Verbraucher in Sicht
12.11.2025

Die Inflation in Deutschland verliert an Tempo – doch im Alltag spüren viele davon wenig. Zwar sind Energie und manche Lebensmittel...

Infineon-Aktie: Warum der KI-Hype die Probleme nicht verdeckt
DWN
Finanzen
Finanzen Infineon-Aktie: Warum der KI-Hype die Probleme nicht verdeckt
12.11.2025

Infineon-Aktie: Der Halbleiterkonzern Infineon enttäuscht mit seinem Ausblick – trotz florierender KI-Sparte. Während die Nachfrage aus...

Neuer Wehrdienst: Drei Punkte beim geplanten Militärdienst noch ungelöst
DWN
Politik
Politik Neuer Wehrdienst: Drei Punkte beim geplanten Militärdienst noch ungelöst
12.11.2025

Die Debatte um den neuen Wehrdienst spitzt sich zu: Ungeklärte Fragen, politische Differenzen und ein wachsender Druck auf die...

Krieg im All: Deutschland und Großbritannien warnen vor russischen Satelliten
DWN
Technologie
Technologie Krieg im All: Deutschland und Großbritannien warnen vor russischen Satelliten
12.11.2025

Deutschland und Großbritannien schlagen Alarm: Russische und chinesische Satelliten bedrohen zunehmend die westliche...