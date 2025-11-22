Unternehmen

Ticketsteuer sinkt: Flugbranche verspricht mehr Verbindungen – Passagiere bleiben skeptisch

Die Bundesregierung will den Luftverkehr mit einer Absenkung der Ticketsteuer ab Mitte nächsten Jahres entlasten. Die Flug- und Reisebranche hofft auf steigende Passagierzahlen, mehr Flüge und größere Messebesuche. Unklar bleibt jedoch, ob die Steuerersparnis tatsächlich bei den Tickets für die Fluggäste ankommt.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.11.2025 07:13
Lesezeit: 1 min
Flugzeuge stehen auf dem Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA wirkt sich zunehmend auf den Flugverkehr aus (Foto: dpa). Foto: James D. Decamp

Im Folgenden:

  • Warum die Senkung der Ticketsteuer ab Mitte 2025 den Luftverkehr beleben soll.
  • Welche konkreten Vorteile Reisebranche und Lufthansa von reduzierten Flugkosten erwarten.
  • Wie die geplante Entlastung den Messestandort Deutschland stärken könnte.

22.11.2025

Die Bundesregierung will den Luftverkehr mit einer Absenkung der Ticketsteuer ab Mitte nächsten Jahres entlasten. Die Flug- und...

