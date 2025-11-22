Unternehmen

Ticketsteuer sinkt: Flugbranche verspricht mehr Verbindungen – Passagiere bleiben skeptisch

Die Bundesregierung will den Luftverkehr mit einer Absenkung der Ticketsteuer ab Mitte nächsten Jahres entlasten. Die Flug- und Reisebranche hofft auf steigende Passagierzahlen, mehr Flüge und größere Messebesuche. Unklar bleibt jedoch, ob die Steuerersparnis tatsächlich bei den Tickets für die Fluggäste ankommt.