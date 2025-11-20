Anpassung an die Klimakrise: EU erhöht Druck beim Ausstieg aus Öl und Gas

Fahrplan für Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas angestrebt: Man halte es für äußerst wichtig, dass der angestrebte Plan so ehrgeizig und umfassend wie möglich ausfalle, sagte der niederländische EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra im brasilianischen Belém. (Foto: dpa) Foto: Fernando Llano