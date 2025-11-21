Wirtschaft

Ifo warnt: Immer mehr deutsche Unternehmen sehen ihre Zukunft bedroht

Die wirtschaftliche Lage vieler Firmen in Deutschland spitzt sich weiter zu. Laut einer aktuellen Befragung des Ifo-Instituts wächst der Anteil der Unternehmen, die ihre Existenz gefährdet sehen – vor allem wegen ausbleibender Aufträge und zunehmender finanzieller Engpässe. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Druck in mehreren Branchen erhöht, auch wenn einige Wirtschaftszweige leichte Entlastung verspüren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.11.2025 10:14
Lesezeit: 1 min
Auftragsmangel und finanzielle Engpässe bedrohen immer mehr Firmen in Deutschland (Foto: dpa). Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden:

  • Warum jedes zwölfte Unternehmen in Deutschland akut um seine Existenz fürchtet.
  • Weshalb der Auftragsmangel branchenübergreifend zur größten wirtschaftlichen Bedrohung wird.
  • Wie sich die Situation im Einzelhandel mit 15 Prozent existenzgefährdeter Betriebe zuspitzt.

