Wirtschaft

Konjunkturtrübung: Ifo-Index sinkt überraschend – Hoffnungen auf Erholung schwinden

Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich unerwartet eingetrübt: Im November fiel das Ifo-Geschäftsklima auf 88,1 Punkte und verfehlte damit die Prognosen der Analysten. Selbst die Erwartungen an die milliardenschweren Investitionen der Politik können die Skepsis in den Unternehmen nur in wenigen Branchen aufhellen. Laut Ifo-Präsident Clemens Fuest zweifelt die deutsche Wirtschaft zunehmend an einer baldigen Erholung.