Konjunkturtrübung: Ifo-Index sinkt überraschend – Hoffnungen auf Erholung schwinden

Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich unerwartet eingetrübt: Im November fiel das Ifo-Geschäftsklima auf 88,1 Punkte und verfehlte damit die Prognosen der Analysten. Selbst die Erwartungen an die milliardenschweren Investitionen der Politik können die Skepsis in den Unternehmen nur in wenigen Branchen aufhellen. Laut Ifo-Präsident Clemens Fuest zweifelt die deutsche Wirtschaft zunehmend an einer baldigen Erholung.
24.11.2025
Die Stimmung in deutschen Chefetagen trübt sich unerwartet ein. Trotz Milliarden-Investitionen bleibt die Skepsis hoch - nur wenige Branchen zeigen Optimismus (Foto: dpa). Foto: Frank Rumpenhorst

  • Warum das Ifo-Geschäftsklima unerwartet auf 88,1 Punkte gesunken ist.
  • Weshalb Unternehmen trotz Milliardeninvestitionen der Politik zunehmend an Wirtschaftserholung zweifeln.
  • Wie unterschiedlich sich die Stimmung in Tourismus, Handel und Baubranche entwickelt.

