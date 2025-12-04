Politik

Durch Angriffe beschädigte Pipeline lässt den Ölpreis steigen

Ein beschädigter Pipeline-Anleger im Schwarzen Meer lässt den Ölpreis scharf anziehen. Die Märkte reagieren nervös, denn geopolitische Risiken überlagern einen ohnehin angeschlagenen globalen Energiemarkt. Der folgende Bericht zeigt, warum ein einzelner Angriff reicht, um die gesamte Ölpreis-Dynamik zu verändern.
Marius Vaitiekūnas
04.12.2025 08:48
Nur ein beschädigtes Pipeline-Ventil kann den Ölpreis dermaßen nach oben treiben. (Foto: dpa) Foto: Stefan Sauer

Ölpreis-Schock. Wie ein einziger Treffer die globale Energieordnung erschüttert

Der Ölpreis stieg, nachdem die Pipeline, die kasachische Ölfelder mit der russischen Schwarzmeerküste verbindet, die Verladung stoppen musste. Einer der drei Anlegepunkte wurde am Wochenende bei ukrainischen Angriffen beschädigt.

Die West Texas Intermediate Futures stiegen daraufhin um 2,4 Prozent. Brent Rohöl legte 1,1 Prozent zu. Das Kaspische Pipelinekonsortium CPC transportiert den größten Teil der kasachischen Rohölexporte. Diese lagen in diesem Jahr im Durchschnitt bei 1,6 Millionen Barrel pro Tag. Der Anlegepunkt wurde durch die Explosion schwer beschädigt und der weitere Betrieb ist unmöglich, erklärte das CPC.

Märkte im Spannungsfeld zwischen Überangebot und Risiko

Die Angriffe erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem sich der globale Ölmarkt in Richtung eines Überangebots bewegt. Nach Angaben der Bridgeton Research Group waren trendfolgende Rohstoffmarktberater am Montag zu 90 Prozent in Verkaufspositionen. Diese pessimistische Haltung macht den Markt anfällig für plötzliche Preissprünge, berichtete das estnische Portal Äripäev unter Berufung auf Bloomberg.

Gleichzeitig beobachteten Händler das Risiko möglicher US-Militäroperationen in Venezuela. US-Präsident Donald Trump warnte am Wochenende, der Luftraum des Landes müsse als geschlossen betrachtet werden. Laut CNN organisiert das Weiße Haus am Montagabend ein Treffen, um die nächsten Schritte in der Venezuela-Politik zu beraten. „Auch wenn der Marktausblick aufgrund erwarteter großer Überschüsse negativ ist, bedeutet das anhaltende Angebotsrisiko, dass es länger dauern wird, bis die fundamentalen Abwärtsfaktoren vollständig in den Preisen reflektiert sind“, sagte Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie beim Finanzdienstleister ING Group, gegenüber Bloomberg.

OPEC+ setzt auf Stabilisierung

Zudem bestätigte OPEC+ seinen dreimonatigen Plan, die Erhöhung der Produktion im ersten Quartal des kommenden Jahres auszusetzen. Nach Angaben des Kartells spiegelt diese Entscheidung schwächere saisonale Marktbedingungen wider.

Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen die wachsende Verwundbarkeit des globalen Ölmarkts. Regionale Konflikte zwischen der Ukraine und Russland, mögliche militärische Schritte der USA in Venezuela und zugleich strukturelle Überangebotstendenzen führen zu einer Lage, in der der Ölpreis immer stärker geopolitischen Schocks unterliegt. Für Europa verschärft dies die energiepolitische Unsicherheit, da steigende Preise und instabile Lieferketten zu strategischen Belastungen werden. Die Frage nach alternativen Bezugsquellen und langfristiger Energiesicherheit gewinnt dadurch erneut an Dringlichkeit. Ein beschädigter Pipeline-Anleger hat gereicht, um den Ölpreis spürbar nach oben zu treiben. Die Kombination aus Angebotsrisiken, geopolitischen Spannungen und einer fragilen Marktlage zeigt, wie empfindlich die globale Energieversorgung geworden ist. Der Ölpreis bleibt damit ein zentraler Risikofaktor für wirtschaftliche Stabilität und geopolitische Planung.

Marius Vaitiekūnas

Zum Autor:

Marius Vaitiekūnas ist ein ausgewiesener Experte für Geopolitik und internationale Wirtschaftsverflechtungen. Geboren 1985 in Kaunas, Litauen, schreibt er als freier Autor regelmäßig für verschiedene europäische Medien über die geopolitischen Auswirkungen internationaler Konflikte, wirtschaftlicher Machtverschiebungen und sicherheitspolitischer Entwicklungen. Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind die globale Energiepolitik und die sicherheitspolitischen Dynamiken im osteuropäischen Raum.

Durch Angriffe beschädigte Pipeline lässt den Ölpreis steigen
