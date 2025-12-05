Politik

EU-Finanzierungsplan: EU prüft Kreditmodell mit eingefrorenem Russland-Vermögen

Die EU sucht nach einem Weg, die Ukraine trotz politischer Blockaden weiter zu unterstützen. Kann ein neues Finanzinstrument auf Basis eingefrorener russischer Vermögenswerte diese Hürde überwinden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.12.2025 06:59
Lesezeit: 3 min
EU-Finanzierungsplan: EU prüft Kreditmodell mit eingefrorenem Russland-Vermögen
Von der Leyen drängt in der EU auf ein neues Finanzinstrument, das der Ukraine trotz Widerstands einzelner Staaten verlässliche Mittel sichern soll (Foto: dpa) Foto: Virginia Mayo

Im Folgenden:

  • Warum die EU ein Reparationsdarlehen mit russischem Vermögen für die Ukraine plant.
  • Wie von der Leyen eine Finanzierung ohne Einstimmigkeit aller EU-Staaten erreichen will.
  • Weshalb Belgien trotz Kommissionszusagen den neuen Ukraine-Finanzierungsplan weiterhin ablehnt.



