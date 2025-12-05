Finanzen

DAX-Kurs aktuell: Erholung geht am Freitag weiter

Der DAX geht mit Rückenwind in den Freitag: Vor wichtigen charttechnischen Marken fehlt ein US-Jobbericht, während am europäischen Aktienmarkt kurz vor Weihnachten spürbar Ruhe einkehrt.
DAX-Kurs aktuell vor 24.000 Punkten: Stabiler Start am Freitag (Foto: dpa).

Zum Wochenschluss deutet im DAX auf einen Auftakt hin. Laut Realtime-Indikationen lag der deutsche Leitindex etwa 45 Minuten vor dem Xetra-Start 0,25 Prozent im Plus bei annähernd 23.940 Punkten. Damit könnte der DAX-Kurs aktuell sein Vortageshoch leicht übertreffen und den nächsten Widerstand ansteuern. In Reichweite verlaufen die 100- sowie 50-Tage-Durchschnittslinien, die als Trendmesser für mittlere und längere Zeiträume gelten. Zudem rückt die Schwelle von 24.000 Punkten näher. Seit Mai - abgesehen von kurzen Ausreißern - markiert dieser Bereich ungefähr die Mitte der Dax-Bewegungen. Für viele Anleger ist der DAX-Kurs aktuell daher ein wichtiger Orientierungspunkt.

US-Jobbericht fällt aus – Anleger warten auf neue Signale für den DAX-Kurs

Den US-Arbeitsmarktbericht am ersten Freitag des Monats wird es diesmal nicht geben. Der längste Shutdown der US-Geschichte wirke weiterhin nach, schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Beendet wurde der Stillstand erst Mitte November per Übergangshaushalt. Auf die November-Werte müssten Investoren bis nach der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche warten, was den DAX-Kurs und den DAX aktuell prägen kann.

Am europäischen Aktienmarkt kehrt insgesamt vorweihnachtliche Ruhe ein. Der wichtigste Volatilitätsindex erreichte am Vortag ein Dreimonatstief, so Altmann - ein Zeichen für Börse aktuell.

