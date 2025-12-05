Wirtschaft

Auftragseingang in der deutschen Industrie steigt unerwartet kräftig

Unerwartet starke Impulse aus der deutschen Industrie: Die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe ziehen an und übertreffen Prognosen deutlich. Auch der Jahresvergleich wirkt weniger düster als befürchtet.
05.12.2025 08:38
Ein Mechatroniker bearbeitet ein Werkstück: Der Auftragseingang liegt überraschend höher (Foto: dpa).

Deutsche Industrie: Auftragseingang liegt überraschend höher

Um 1,5 Prozent nehmen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat zu. Analysten rechneten mit einem deutlich geringeren Plus. Die deutsche Industrie zeigt weiter Stabilisierungstendenzen. Im Verarbeitenden Gewerbe stieg der Auftragseingang im Oktober überraschend stark, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Gegenüber dem September betrug der Zuwachs 1,5 Prozent und lag damit klar über dem von Analysten im Schnitt prognostizierten Wert. Diese hatten lediglich einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

Auch der Blick auf das Vorjahr wirkt etwas freundlicher: Für Oktober ergibt sich zwar noch ein Minus von 0,7 Prozent. Analysten waren im Mittel jedoch von einem deutlich stärkeren Rückgang um 2,4 Prozent ausgegangen. Der Auftragseingang bleibt damit auf Erholungskurs.

